嘉義市教育處在玉山國中架設實況轉播平台，邀集大家為王翌達加油。（廖素慧攝）

嘉義市玉山國中師長揪大家集氣為王翌達加油。（廖素慧攝）

王翌達念玉山國中時的萌樣。（嘉義市政府教育處提供）

東奧空手道男子個人「型」項選手王翌達，是嘉義市子弟，6日將上場出賽，有望為台灣再奪下獎牌，他的母校玉山國中製作加油看板，市府也在學校的4樓視聽教室架設實況轉播平台，市長黃敏惠號召全嘉人一起來為他加油！

29歲王翌達是僑平國小、玉山國中、嘉義高工畢業，念國小開始接受教練父親王申雄的嚴格訓練，一路走來戰戰兢兢苦練實幹，參加國內外各大賽事，奪牌無數，勇奪2018年亞洲運動會空手道個人型亞軍。

王翌達就讀玉山國中時期的老師賴登貴說，很替翌達高興，他念國中時體育表現就很出色，但他不會因此驕傲，常常沒人想做的苦差事，他就自願承擔，也都會盡力做到師長的要求，即使有同學言語嘲弄，他也會忍讓克制，尊師重道的謙遜可能來自長久堅毅的武道訓練。

市府教育處長林立生說，王翌達是在嘉義市土生土長、培育出來的選手，2019年代表嘉義市摘下全國運動會金牌，此次代表我國出征東奧，6日上午9時初戰淘汰賽B組，若能搶進排名賽，接著就銅牌賽、決賽，市府在玉山國中4樓視聽教室架設實況轉播平台，大家一起來應援翌達奪牌。