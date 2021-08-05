航運股價大幅回檔，中國信託商業銀行公布最新報告指出，新型冠狀病毒疫情是貨櫃海運業的重要催化劑，在過去十年營運低潮期的調整後，長期投資價值浮現，全球貨運運輸業在股價或實質獲利表現，都不輸科技業及半導體產業，主因在於行業出現結構性轉變，戰略價值已被重新定義，長期投資價值浮現，但短線操作風險高。

新冠疫情肆虐，疫苗雖已量產且全球擴大施打，但仍然影響各行各業，部分企業營運受到衝擊，如旅遊業、航空業、餐飲業等，過去連年虧損的貨櫃海運業，則因為疫情導致運價飆漲，營運徹底翻轉，貨運運輸業也因為需求增加，實質獲利表現良好，

中國信託銀行表示，貨櫃海運業的轉折主要是隱藏多年的結構性調整真正發酵，一是長年虧損導致重資本支出的循環型行業投資過度保守，因此當需求強勁時，容易產生供給瓶頸，如面板廠、半導體28奈米成熟製程與銅礦採礦場等。

其次，貨櫃海運業過去業者眾多且船隻供給過剩，導致削價競爭成為常態，但經歷10年營運低潮期的調整後，前10大貨櫃航運商市占率與運能集中度創歷史新高，從完全競爭走向中高度集中化的寡占行業，同時財務狀況為2011年以來最佳，未來幾年削價競爭誘因不如以往強。

另一個在疫情後長期展望大幅上修的運輸業，中信銀行觀察，由於疫情流感化，加上疫情警戒標準提升常態化，民眾為了配合政府防疫措施與降低被感染風險，網路購物需求提高，過去投資人僅注意侵蝕實體通路市占率的網購購物平臺業者，疫情影響後，市場給予物流公司的評價更高，股價漲幅更勝網路購物平臺業者。