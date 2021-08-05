一代人有一代人看奧運的方式，上世紀90年代看報紙聽廣播，到坐在電視機、電腦前，如今大陸新世代討論奧運必上的是到B站（bilibili）發彈幕，上微博頂熱搜，上淘寶買選手同款，已經被網友總結為「發彈幕、頂熱搜、淘同款」的看奧運標準三部曲，例如大陸首面金牌得主、女子射擊選手楊倩的小黃鴨髮夾、胡蘿蔔髮圈就成為爆款。

根據《北京青年報》報導，8月2日淘寶發佈奧運同款人氣榜，榜單顯示，這屆奧運冠軍的帶貨能力堪比淘寶主播。剛剛獲獎，場外熱情粉絲就迅速掃貨同款周邊。例如楊倩的小黃鴨髮夾、胡蘿蔔髮圈截至7月30日，單日搜索量暴漲4237％，胡蘿蔔髮圈搜索量增加2115％，短短數天銷量已過萬件。

另外陳夢的乒乓球拍項鍊、女子舉重選手侯志慧用過的風油精、保溫杯，女籃球員楊舒予的同款手機殼也都同款入榜。除場上的現役運動員，張繼科的同款球衣，甚至是北京賽事會、冬奧會周邊商品的檢索量也都在短期呈爆發上漲趨勢。

專家分析指出，奧運「淘同款」現像是粉絲與奧運選手全新的雙向連結方式，希望給自己的情緒尋找合理的出口，或許是未來不可忽視的商品銷售連結。