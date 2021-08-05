今天是東京奧運賽程第13天，就連比較晚開始的田徑項目都接近尾聲了，而這次中華隊田徑好手紛紛被淘汰，相當可惜，另外田徑大國美國在這次比賽也大失常，拿手項目幾乎都沒拿下，跌破眾人眼鏡，但比賽就是這樣才更有魅力。此外還有許多值得關注的焦點，如田徑場上的美女就是其中之一。

德國「田徑女神」施密特(Alica Schmidt)在還沒參加奧運前就成為世界焦點，她天使般臉孔和魔鬼身材驚艷眾人，此外她在田徑場上實力也不錯，剛傷癒復出的她靠努力訓練爭取到本屆奧運門票，儘管不是正選名單，但將以後補選手身份，參加德國女子4X400公尺接力、男女混合4X400公尺接力。

可惜男女混合4X400公尺接力已展開，其中未見到施密特身影，所以在今晚登場的女子4X400公尺接力是她最後亮相機會，觀眾們也終於有望一睹女神上場英姿。不過施密特在參加奧運這一路上也遭遇眾多質疑，有網友嘲諷說：「妳不就是那位坐看台，沒參加比賽的奧運選手？選美並不是項目之一。」

許多酸民紛紛嘲諷她是來選美的，不過施密特絲毫未被這些流言蜚語影響，在她的IG上常常能看到她努力練習的影片，當然她因為外型太過出眾，偶爾也會拍一些美照上傳，但相信她能入選奧運名單肯定是有實力的，以前她曾經因為外型火辣被《Play Boy》看上，不過她果斷拒絕，希望能專心在訓練上，

施密特今年才22歲，身高176公分體重55公斤，主攻短跑、中長距離項目，曾在2017年歐洲青年田徑錦標賽4X400公尺接力賽獲得銀牌，2019年歐洲U23田徑錦標賽4X400公尺接力獲得銅牌，所以跑步實力其實是受到肯定的，希望晚上她能成功出賽，讓那些質疑她的人看看她努力後成果！