中美晶(5483)第二季合併營收171.83億元，營業毛利58.49億元，營業淨利43.14億元，稅前淨利55.06億元，稅後淨利40.52億元，歸屬於母公司的稅後淨利為21.19億元，稅後每股盈餘達3.61元，此季營業毛利、營業淨利、EPS皆創歷史次高；稅後淨利、歸屬於母公司的稅後淨利皆創歷史新高！

中美矽晶今年上半年財報結果，累計合併營收為332.35億元，較去年同期相比增加9.6%；營業毛利112.53億元，較去年同期增加8.8%；營業淨利82.75億元，較去年同期比上升6.9%；稅後每股盈餘6.11元，較去年同期增加1.15元，為歷史第二高！子公司環球晶圓上半年合併營收突破300億元，較去年同期上升10.3%，稅後每股盈餘為15.27元，較去年同期增加0.85元，為史上第三高！經營成果相當耀眼出色，大幅推升中美矽晶的整體獲利能力。

中美矽晶身為全方位綠能供應商，已將事業觸角延伸到綠電生產、儲能及綠能轉售等領域，並以實際行動支持響應全球暨台灣的淨零轉型方向，承諾中美矽晶集團含旗下所有子公司將於2050年前完成100%使用再生能源的目標。透過中美矽晶本身興建太陽能電廠的深厚經驗，並搭配簽訂購電協議(Power Purchase Agreement; PPA)與購買再生能源憑證(Renewable Energy Certificates; RECs)，輔以氣候藍圖的分階段比例成長：2030年20%、2035年35%、2040年達成50%的再生能源使用，逐步實踐於2050年完成100%使用再生能源之長期目標，以減少發電過程所產生的碳排放量。中美矽晶亦會全力協助集團子公司環球晶圓及策略夥伴增加使用潔淨電力的比重，致力成為綠色經濟發展中穩健的基石，成就永續環境、零碳社會的居住友善環境。

關於太陽能產業的展望，隨著COVID-19疫苗接種的普及，許多國家推遲的綠色能源計畫又重新起動，預估今年的太陽能光電裝置安裝量將會更進一步成長。如德國政府預計於2030年前將再生能源佔總發電量的比例提高到65%，將帶動其太陽能發電量達到2020年的三倍。中美矽晶亦透過德國子公司-專業太陽能板製造商Aleo Solar GmbH掌握此契機，將集團的全方位產品於歐洲地區進一步推廣深耕，並就地服務顧客的需求。至於國內太陽能產業，台灣政府已宣示將於2050年達成零碳排放，由於超過55%的溫室氣體會於產生電力時排放，如何從傳統化石燃料轉換為可再生能源的能源轉型至關重要。太陽能發展技術成熟、台灣因位居亞熱帶具有日照充沛的條件，是安裝太陽能的首選地區，太陽能產業前景光明。

在單晶電池部分．生產線業已全數完成G1提升至M6高效電池的量產準備，將逐步升級並擴產以配合未來市場需求，中美矽晶將同步戮力研發下一世代單晶電池、持續維運下游電廠、趁勢推出新產品，進一步的提升營收成長。