聯合再生(3576)與台灣經濟研究院簽訂合作意向書，積極推廣綠電憑證。聯合再生具有太陽能電站規劃、建置工程到發電驗收維運的能力，預計在3年內將持有約500MW的太陽能電站資產，可為客戶提供37.5萬張綠電憑證。

近年來全球多國政府積極推動能源轉型，以求扭轉溫室效應帶來的氣候變遷，歐盟已宣布2030年將減碳55%，預計2050 達到碳中和，中國也已開放碳排放權交易邁向2060年碳中和的目標。台灣政府不落人後，規劃2025年再生能源發電比例將達20%，並且已於去年完成兩波綠電交易。

基於國際大廠積極推動綠色供應鏈，供應商為配合客戶也開始對綠電需求與日俱增，目前國內市場對綠電需求已達到供不應求的狀態。同時聯合再生也是儲能的全方位綠電解決方案供應商，今年五月標下台灣單一案場最大規模的台灣電力公司南鹽田儲能系統建置案，未來將致力成為台灣最完整最安全的大型儲能系統整合服務商，可供用電大戶更多元化的選擇。

近期為推廣再生能源憑證，聯合再生與台灣經濟研究院簽訂合作意向書，未來將一起推廣綠電憑證之發展及普及，帶動台灣綠能產業，加速電力市場自由化，提升再生能源使用率，為ESG永續經濟、環境保護盡一份心力。