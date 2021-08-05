德國運動用品品牌愛迪達(Adidas)上調全年銷售和獲利展望。愛迪達在全球大部分地區需求飆升，卻在中國受到衝擊；由於新疆棉的人權爭議，今年三月下旬，西方多個品牌在中國遭到消費者抵制。

愛迪達表示，預計推出的新產品，包括NMD系列的新款運動鞋，以及奧運賽事，和歐洲足球賽季的開打，皆有助於公司成長信心。

愛迪達第二季銷售成長52%，來到50.77億歐元(約60.1億美元)，營業利益為5.43億歐元，分別超越分析師的49.7億歐元和4.58億歐元預測；淨利來到3.87億歐元。

愛迪達預計2021年全年銷售將成長20%，高於先前的財測；淨利將來到14億至15億歐元，高於此前12.5億至14.5億歐元預測。

在第二季，北美地區，以及歐非中東地區的銷售幾乎翻一倍；但是在大中華地區則下跌16%，部分原因是中國在一年前已經先出現強勁彈升。

包括愛迪達在內的西方品牌，在三月下旬遭到中國消費者的網路攻擊和抵制。西方媒體報導新疆人民遭到人權迫害，部分西方企業拒絕從新疆採購棉花。

愛迪達五月時曾指出，最初看見中國的需求大幅下滑，但是隨後已經逐漸回升。愛迪達在周四拒絕對該議題再度發表評論。