新北市長侯友宜今表示，今年經濟衝擊比去年高，中央資源分配要照顧到庶民經濟，重點是要快、要好、效益高、使用方便，只要中央公布明確，五倍券形式出來，地方就會加碼。（蔡雯如攝）

行政院規劃在疫情穩定後推出「振興五倍券」，新北市是否跟進推出相關優惠券。新北市長侯友宜今表示，今年經濟衝擊比去年高，中央資源分配要照顧到庶民經濟，重點是要快、要好、效益高、使用方便，只要中央公布明確，五倍券形式出來，地方就會加碼，做相關因應，促進地方蓬勃發展。

侯友宜說，大家碰到經濟嚴重挑戰，庶民經濟痛苦，中央資源分配要照顧到庶民經濟，帶動庶民經濟，希望能夠快速發下、使用方便、效益高，希望中央趕快做，只要中央公布明確，地方會想辦法帶動新一波的庶民經濟，去年市府有發放地方特惠券，以500元換800元方式振興，只要五倍券形式出來，地方就會加碼，用地方特惠券促進地方蓬勃發展。

侯友宜表示，目前中央僅有說出一個概念，詳細實施項目仍要等中央公布，只要一公布市府會想更多方式，各局處會做好準備，看中央要按去年方式或略微調整，市府都會盡速做因應，帶動庶民經濟。