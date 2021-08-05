疫情指揮中心指揮官陳時中今鬆口表示，泳池可以有條件開放，但仍需地方政府放行；台北市長柯文哲認為，若沒有泳池感染案例，該開放就開放。新北市長侯友宜今召開防疫會議時表示，新北目前分梯次分階段檢討，泳池沒有感染狀況，但仍會觀察一段時間，周一或周日將會宣布。

侯友宜說，新北疫情穩定控制中，轄內泳池沒有感染狀況，將在下周一或本周日宣布，該開放就開放，周六前會觀察一段時間，若疫情穩定往下走會往好的開放方向。 另外，北市目前已規畫在9月讓萬華阿公店復業，新北八大行業是否會復業，侯友宜表示，新北疫情雖然穩定控制中，但是現階段沒有規畫，將會逐步檢討。

至於內用暫停標準為何，侯友宜也說，疫情監測指標有確診數、感染源、社區篩檢站、群聚現象，像是先前家戶確診太多人，就會評估是否有掌握到後續發展，醫院感染是否有掌握，只要穩定控制就沒問題，下周會做檢討，作戰方式會繼續存在，調整方式也會因應，不過疫苗覆蓋率也相當重要，打得快打得好是重點，這些監測方式都會密集觀察、檢討。