隨著大陸新冠疫情防控形勢升高，接下來九月開學季是否受到影響？大陸教育部體育衛生與藝術教育司副司長、一級巡視員劉培俊表示，秋季開學一省一策、一校一案，中高風險地區暫緩開學。

今天（8月5日）下午3時，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，請教育部、工信部、文化旅遊部、衛生健康委、海關總署相關司局負責官員，介紹進一步加強疫情防控有關情況，並答記者問。

劉培俊表示，大陸教育部近期正在會同各省級教育部門按照屬地管理的原則，研究今年秋季開學以及防控工作，近期教育部還將在開學前發佈通知，部署今年秋季學期的工作。

劉培俊強調，具體開學時間的安排、方式的選擇以及疫情防控措施和教育教學的安排，各地要一省一策，因地制宜，一校一案，因校施策，確保適應不同的情況，實事求是做好開學的安排。

劉培俊表示，鑒於目前疫情發展的不確定性，如果到了開學的時候，仍然還有中高風險地區，那麼開學的安排按照以前的經驗和管理，中高風險地區學校暫緩開學，中高風險地區學生暫緩返校，以確保教學的開展是有序健康和安全的。

劉培俊表示，今年秋季學期工作堅持服從大局，把疫情防控作為頭等大事。教育系統從維護師生健康安全，保證正常教學秩序和服務全國疫情防控大局出發，以高度的責任感從嚴從緊落實國家疫情防控決策部署，從嚴從實落實各地疫情防控具體措施，統籌做好今年秋季學校開學前、開學中、開學後各個環節的疫情防控工作，確保今年秋季學期師生的健康、教學的秩序和校園的安全。