期待令你眼睛一亮的手機黑科技嗎？小米手機官方微博宣布將在8月10日晚間19:30舉辦發表會，將會對外揭曉「小米MIX 4」。MIX系列向來承載著小米對於「黑科技」的探索，到底小米將公布哪些階段性成果，令人十分好奇。小米科技共同創辦人、董事長兼執行長雷軍也確認將會在會中發表10週年演講，預計將會公開小米下一階段的佈局與計畫，同樣值得關注。

據了解，小米MIX 4有機會採用高通Snapdragon 888處理器，搭配4500mAh電池。有望支援120W有線快充以及80W無線快充，在充電效率可謂相當亮眼。至於令人期待的最新科技，小米MIX 4有機會成為小米首款採用螢幕下相機的機種，換句話說螢幕將不會有任何開孔，延續小米MIX對於手機外觀美學的追求。

近期有爆料者HoiINDI 在網路上公布了宣稱是小米MIX 4的機身設計圖。從設計圖來看，除了螢幕對機身佔比相當高之外，機身主鏡頭之外還有副螢幕，也就是已經在小米11 Ultra使用的副螢幕特色，有機會在小米MIX 4當中沿用。

Xiaomi Mi Mix 4 5G - Check This

講到螢幕下相機技術，小米並非首個採用的手機品牌。先前中興 ZTE Axon 20 5G已成為了首個採用此技術的手機，但是自拍效果並不出色。小米有沒有機會突破螢幕下相機技術的瓶頸，相當值得觀察。而雷軍預期將分享的下一階段小米營運重點，也將會是會中各界關注的極大焦點。