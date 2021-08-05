指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗前民眾排隊讓醫護人員量額溫及核對資料。（鄧博仁攝）

指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗前民眾排隊讓醫護人員量額溫及核對資料。（鄧博仁攝）

指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗後。圖為民眾施打疫苗畫面。（鄧博仁攝）

指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗後。圖為民眾施打疫苗畫面。（鄧博仁攝）

指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗後，民眾在留觀區休息。（鄧博仁攝）

新北市今新增4例確診，新北衛生局指出，疫苗接種死亡案例新增1例，為樹林區66歲男性，上月7日接種AZ疫苗後，生活作息正常，但在同月20日通報死亡，目前新北市通報累積接種不良案例有113例，AZ疫苗通報有96例、莫達納有17例。

衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，市府會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，還是須由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。