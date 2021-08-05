新北施打疫苗死亡增1例 66歲男性接種14日後死亡 15:572021/08/05 中時 蔡雯如 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北衛生局指出，疫苗接種死亡案例新增1例，為樹林區66歲男性，上月7日接種AZ疫苗後，生活作息正常，但在同月20日通報死亡。接種示意圖。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗前民眾排隊讓醫護人員量額溫及核對資料。（鄧博仁攝） 指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗前民眾排隊讓醫護人員量額溫及核對資料。（鄧博仁攝） 指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗後。圖為民眾施打疫苗畫面。（鄧博仁攝） 指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗後。圖為民眾施打疫苗畫面。（鄧博仁攝） 指揮中心日前已配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。新店慈濟醫院配合新北市政府在院內設立的施打站，5日預約接種人數共有1千人，注射疫苗後，民眾在留觀區休息。（鄧博仁攝） 新北市今新增4例確診，新北衛生局指出，疫苗接種死亡案例新增1例，為樹林區66歲男性，上月7日接種AZ疫苗後，生活作息正常，但在同月20日通報死亡，目前新北市通報累積接種不良案例有113例，AZ疫苗通報有96例、莫達納有17例。 衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，市府會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，還是須由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 美將「最終核准」BNT 知名學者揭內幕 示警台灣要小心 英格蘭單日病歿新高 蘇格蘭9日解封 #通報 #接種 #疫苗 #新北市 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5月疫情爆發以來最低 新增6例本土 無人死亡 13:372021/08/05 生活 日本皇室無特權 真子公主接種首劑疫苗 15:072021/08/05 國際 苗栗恢復打疫苗 8月7日前趕快預約 04:102021/08/05 地方新聞 陳秀熙：防變異株 打2劑疫苗難安心 04:102021/08/05 焦點要聞 接種專案完成 桃園8月覆蓋率達4成 04:102021/08/05 地方新聞 Delta肆虐全球搶打疫苗救命 前台大醫揭只打一劑保護力 10:362021/08/05 生活 郝龍斌籲拒打高端 阿中嗆：別人要打 04:102021/08/05 焦點要聞 新冠撞流感！年底前恐一直打疫苗 醫曝接種規定 11:072021/08/05 生活 第5輪莫德納預約開跑4小時 逾6成名額被搶光 14:272021/08/05 生活 桃園新增1確診 阿嬤被確診者拜訪染疫 15:592021/08/05 生活 新北雙溪一家5口民宅驚傳火警 床底尋獲10歲女童無生命跡象 09:372021/08/05 社會 生活熱門新聞 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 高雄再傳地基坍塌！5天已出現3坑 民眾驚慌：有夠恐怖 - 生活 變種病毒侵襲全球 印度神童預言下個月危險了 - 生活 雞蛋別再放冰箱門邊 北農曝最佳保鮮術：多數人都做錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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