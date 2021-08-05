桃園市公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市5日新增1本土、1境外確診，年齡為40多歲到60多歲之間。桃園市長鄭文燦表示，因日前確診者曾到阿嬤家中拜訪，4日阿公確診後，阿嬤5日宣布確診。他也感謝阿嬤每天皆記錄行程，因此很快匡列居家隔離者，希望盡快清零。

鄭文燦表示，桃園4日居家隔離人數為292人，5日降至142人，代表疫情收斂。他說明，5日新增1本土個案是案15853，是日前案15800曾到家中拜訪。案15853跟先生接待，4日阿公確診後，阿嬤5日也確診，不過CT值為30。他說明，因為兩人接觸者重複，僅有多匡列1友人居家隔離。鄭文燦也感謝阿嬤每天記錄行程。他說明，最近傳播範圍都是家庭，希望盡快清零。

提到第4輪疫苗預約接種，鄭文燦說，桃園此次接種12萬5000人，6日就會結束。劑次人口比將可達到39％多。鄭文燦也補充，第5輪桃園約4萬8000多個名額，主要提供莫德納第2劑1到3類及孕婦，或者第一劑65歲以上長者、55歲以上重大傷病者。

鄭文燦也說，第6輪5日下午開始登記，不分年齡可以預約，呼籲民眾自主意願登記，讓中央流行疫情指揮中心知道疫苗需求，以便安排後續接種。他也說，將在各區里安排2名疫苗接種服務專員，協助里民登記、接種疫苗。

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