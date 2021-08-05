串流媒體設備大廠Roku第二季獲利表現意外強勁，但財報顯示自上季以來，其串流電視的觀看熱度降低，且硬體業務的獲利能力下滑，受此打擊，Roku周三盤後股價重挫8.64%，報384.01美元。

Roku宣布第二季淨營收年增81%，為6.45億美元，超出分析師預估的6.18億美元。

受惠於內容傳遞和廣告業務帶動，平台營收首次突破5億美元大關，達到5.32億美元。

Roku並表示第二季廣告預售業務營收較去年同期成長1倍，且其中42%的廣告商是今年的新客戶。

每股盈餘為0.52美元，優於分析師預估的每股0.13美元。

該公司表示，第二季串流媒體播放時間總計達到174億小時，較第一季減少10億個小時。

Roku對此表示，在美國放寬防疫限制後，消費者較偏好外出的娛樂活動，但Roku的全球串流媒體時數仍較去年同期成長19%。

而在致股東信中，Roku表示零組件供應吃緊和貨運受限，使成本增加的速度持續超乎預期，「第二季我們讓消費者免於受到Roku播放器成本增加的影響，這導致硬體的毛利率在該季由正轉負」。