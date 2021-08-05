鴻海(2317)及記憶體廠旺宏(2337)今（5）日下午共同舉行簽約儀式，宣布將斥資25.2億元買下旺宏位於新竹科技園區的「起家厝」6吋晶圓廠廠房及設備，預計年底前完成交易產權轉移，雙方也將藉此展開進一步商務合作。

旺宏和鴻海今日上午分別召開臨時董事會，通過雙方簽訂6吋晶圓廠交易案，會後旺宏6吋晶圓廠共同舉辦簽約儀式，由旺宏總經理盧志遠及鴻海S事業群總經理陳偉銘代表簽約，旺宏董事長吳敏求及鴻海董事長劉揚偉亦親自出席。

旺宏6吋晶圓廠位於新竹科學園區，上下游產業鏈完整。鴻海表示，購置旺宏6吋晶圓廠為集團「3＋3」投資規畫，未來主要產品除了SiC功率元件外，也會輔以微機電系統（MEMS）等矽晶圓產品，契合集團發展半導體、電動車、數位健康等事業的戰略需求。

劉揚偉指出，鴻海將利用此6吋晶圓廠開發生產第三代半導體，特別是電動車使用的SiC功率元件，為集團「3＋3」策略中整合電動車與半導體發展的重要里程碑。此廠區亦將成為S事業群（半導體事業群）的新竹總部，藉此與竹科廠商展開更緊密的互動與合作。

吳敏求強調，為提升先進技術及國際競爭力，公司將專注發展12吋晶圓廠業務，尤其在未來產能擴充後，將著重3D NAND及先進NOR Flash研發製造，樂見6吋晶圓廠及機器設備仍可持續對台灣作出貢獻。

吳敏求指出，鴻海亦表示將以旺宏6吋晶圓廠作為深化半導體布局的重要基地，滿足電動車未來發展需求，相信「起家厝」也會為鴻海帶來好運。旺宏在車用電子市場已朝全球龍頭目標邁進，相信未來雙方將有更緊密的合作機會。