今（5）日下午2時許，臉書社團「路上觀察學院」一名網友上傳一張驚悚萬分的照片，裡頭只見一台大卡車頭在馬路上，逆向朝他的方向駛來，而且距離原PO駕駛感覺只剩一哩路，宛如電影情節的畫面，叫原PO見狀忍不住用手機拍下，並發文直呼「點根菸抬頭就閃了幾滴尿…」可照片一出，許多網友一秒識破，大膽研判該卡車是被拖車拖著走，車頭才會朝著原PO，真相大白後，底下也開始出現各種戲謔留言，讓人看了哭笑不得。

根據臉書社團「路上觀察學院」該貼文內容，一名疑似行駛在國道的網友，今（5）日稍早秀出一張超嚇人照片，畫面只見一輛大卡車行駛在大雨中，而且龐大的車頭正對著他，感覺就像逆向行駛，加上原PO隨圖附文「點根菸抬頭就閃了幾滴尿…」因此不少人網友都替他捏了把冷汗。

一台大卡車頭被拖著拖著跑，感覺就像逆向在馬路上，嚇壞不少後方駕駛。（圖／FB_路上觀察學院）

不過該照一出騙不倒許多老司機，他們立馬戳破真相，直指該照擺明是大卡車被拖車拖著走，車頭才會硬生生的面對原PO駕駛，但話鋒一轉，確實有很多人第一次看到簡直嚇壞。

真相大白後，底下也開始出現各種惡趣味的留言以調侃原PO，有人就表示「差點上演玩命關頭完結篇」、「下一站：台北二殯」、「這不是陰間發文吧」、「跑馬燈的瞬間居然選擇發文」、「閃幾滴尿沒關係啦！挫屎就比較麻煩一點」，其中也有網友認真回應，認為原PO雖然是為了做效果才這樣貼文，但「開車還低頭點菸，真的是該打屁股」，呼籲大家不要做出錯誤示範。

★中時新聞網關心您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足