巫啟賢的21歲女兒巫詠歡(歡歡),將於8月5日發布首支個人單曲〈你是怎麼了What is it About You〉,作為EP首波原創主打,以自省為主題,希望通過作品傳遞屬於巫詠歡的音樂標籤,爸爸巫啟賢也參與了和聲。據了解,她錄音期間原本沒有準備邀請爸爸和聲,而是巫啟賢在錄音室外等待哼唱時引起製作人的靈感,於是才增加了父女和音的彩蛋。

巫詠歡擁有立體五官,健康膚色,特別的是她從小就有音樂天賦,7歲開始學鋼琴,13歲拿吉他創作,寫下人生的第一首歌,15歲登上台北小巨蛋擔任爸爸演唱會嘉賓。此外,她在2019年曾拒絕紐約某大學獎學金,堅持選擇知名音樂學院-伯克利音樂學院歌曲創作專業進修。她今年5月抵達上海後開始在社群平台上陸續發布翻唱作品及日常創作的生活Vlog,點讚量飆升。

歌曲〈你是怎麼了What is it About You〉中文歌詞邀請新加坡詞曲創作人陳佳明共同填寫,黃韻玲擔任音樂製作人。歡歡在MV中,飾演遭受渣男劈腿的年輕女孩,在一次次謊言欺騙中終於醒悟,希望通過這個故事告訴在愛情裡的人都不必強求,也無須妥協。巫詠歡首張個人EP將從今年8月到年底陸續上線,巫詠歡〈你是怎麼了What is it About You〉今(5日)數位上架,MV 於今午12:00在福茂唱片YouTube官方頻道首播。

巫詠歡五官立體時尚感十足,還是伯克利音樂學院的高材生。(福茂唱片提供)