台南市超過1個月維持零確診，日前有新北市男子到台南足跡，匡列篩檢40人全都陰性，台南市長黃偉哲今天於防疫記者會呼籲，父親節快到了，雖警戒降級，但還是別趴趴走，盡量在家過節，大家盡孝心就是維護爸爸健康，寄小禮物、視訊電話問安，舟車勞頓反而增加暴露染疫風險。

黃偉哲說，有些地方零確診多日，但後來還是破鴨蛋，這個真的不是市民朋友的錯，是有些人防疫觀念沒做好，害了自己、也害了家人，自己確診，但親友也因此被居家隔離，造成生活不便，也有被感染的疑慮。

他說，本周日就是父親節，盡量不要移動，打個電話跟爸爸問安或寄個小禮物，但他也幽默提醒，不一定要寄刮鬍刀，因為很多爸爸都收到很多刮鬍刀，但如果需要還是可以。他說，在外縣市染疫的人若來到台南跟家人相聚，如果爸爸因為這樣居家隔離，多不值。

他強調，雖然警戒降級，但還是不要趴趴走，今天新增6例，是三級警戒以來確診最少的，且沒有死亡案例，疫情趨緩已是確定的事，但趨緩後，避免疫情再回升反轉，小心為上才是真的。他呼籲，父親節盡量在家過節，盡量電話問候、視訊問安、盡量卡片傳情、盡量小禮物傳愛，做好平常孝心，比這時回來跟親人相聚更重要。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。