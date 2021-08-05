近年來飲料店越開越多間，根據調查將近每兩人就有一人有每天喝含糖飲料的習慣！尤其是上班的時候，總會想要咬點東西舒壓，到底珍珠、粉粿、椰果哪一種熱量最高，我們又該怎麼選呢？讓營養師帶你來一起來看看！

●珍珠、粉粿、椰果到底誰熱量最高？

珍珠>椰果>粉粿

首先是熱量，以每100克來說

珍珠約350大卡、椰果約130大卡、粉粿約 70大卡，一般飲料店大約加60-70克的量，可以乘上0.6-0.7得到熱量數。

●珍珠、粉粿、椰果原料差在哪？

→珍珠:

使用太白粉、樹薯粉或地瓜粉，先將水和黑糖煮滾再加入大量的粉，攪拌成團後塑型，再將成形的珍珠放入糖水中吸水煮透即完成。（也有煮完才拌入糖水的方式）

→粉粿

作法與珍珠類似，都是以太白粉、樹薯粉、地瓜粉為原料，但差別是會是以「滾水」加入粉中，至於市面上可以看到黑色跟黃色的粉粿，分別是以黑糖水與山梔子水（傳統的天然色素）調色！

→椰果

你知道嗎？椰果並不是椰子的果肉！椰果其實是用椰子水製作的。是將椰子水、水加熱混入糖，再以木質醋酸菌發酵約5～7天產生的膠狀物，之後會經過殺菌等步驟，最後再加入糖、香料、色素等完成調味、調色。

(圖/好食課提供)

●有沒有其他低卡配料可以選？愛玉、仙草凍、寒天是你的好選擇

愛玉、仙草凍、寒天是熱量較低的配料，每百克分別是2、18、10大卡。如果真的想要咬東西，可以試試Q彈的寒天或者像布丁口感的愛玉跟仙草凍喔！

●喝手搖杯還有什麼要注意的嗎？

其實飲料本身的精製糖也要特別注意！最好的方式是可以喝無糖茶或者無糖鮮奶茶，減少泡製時的精製糖，再加上熱量較低的配料（如果是黑糖或糖水泡製的配料熱量會更高。）。最後真的想喝手搖杯，記得一天不要超過一杯，買無糖或微糖，這樣才不會超過我們一日建議的精製糖攝取量喔！