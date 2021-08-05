連日大雨路樹斷裂橫擋車道，中市警漏夜冒雨緊急救援。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中部近來常見連日雨勢，中市忠明南路人行道路樹日前凌晨因不堪大雨摧殘，大型樹枝斷裂掉落橫擋占用2個車道，雖夜深往來車輛稀少，但險象環生，警一分局公益派出所接獲通報，擔心往來用路人安危漏夜冒雨前往進行交通管制與警戒，協助清理排除，花了3個多小時終於恢復用路人安全的道路環境。

警一分局公益派出所8月1日凌晨3時許接獲轄內路樹倒塌通報，副所長何明憲擔心往來用路人安危，率領巡佐余東燦、警員費雲龍、洪政耀、賴丁嘉及蔣昱冒著大雨到場處理，進行交通管制與警戒，並合作將橫躺佔用兩個車道的大型樹枝，搬移道路旁，先恢復單車道通行，同時通報1999聯繫相關單位前來清運殘枝排除障礙。

公益派出所所長江清萬表示，近日因連日豪雨，可能導致路面產生坑洞或有路樹不穩跡象，若民眾發現是類情形，可撥打報案專線110，警方將立即協助排除危害，維護用路人安全的道路使用環境，並提醒民眾遇豪大雨應減速慢行，保持安全行車距離。