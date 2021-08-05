南韓知名美妝Youtuber「Dawn黎明」（새벽）本名李正珠（譯音）5月30日不敵淋巴癌病逝，享年30歲。一路在病榻前陪她治療的男友朴旻建，昨（4日）到墓園慶祝兩人交往6周年的紀念日，瞬間惹哭大批網友。

4日是黎明、朴旻建交往滿6年的日子，儘管女友已在2個多月前離世，朴旻建堅持要慶祝這一天，當日到黎明的幕前追憶，並在Instagram回憶兩人的相處點滴：「六年前的今天，在新村的一條街上，我跟正珠約會並表白，我們成為戀人；交往一年後，我第一次送鮮花，用清新的明洞景色結束這一年。4天3夜釜山之旅結束後，在一家精心挑選的餐廳慶祝2週年，我們在那裡度過了愉快的約會。第三年，正珠的心受到很大的傷害，為了撫慰受傷的心，我們去了沖繩，靜靜的度過這一天。第四年是生病後第一次一起旅行，在美麗的濟州島，比任何時候都充滿歡笑的一天。在我們家迎接的5週年紀念日，充滿了與上個週年紀念日不同的幸福感，因為是我們和Joa（寵物貓）一起建立新家庭後的第一個紀念日。」

朴旻建感嘆就這樣來到第六周年，很遺憾不能跟黎明一起度過，「但是在天國，你也會像我一樣紀念今天吧。我們在各自的空間裡單獨紀念6周年吧，今天特別想見到的李正珠，真的很愛你！」

朴旻建也在YouTube頻道公開兩人「Last vlog」緬懷黎明，不少網友看了忍不住流下眼淚，「黎明姐姐一定也在用自己的方式慶祝六週年！希望你今天也是最開心的一天」、「能感受到兩人深厚的愛」、「哭死我了」。