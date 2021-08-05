據新華社報導，北京市公安局此前發布通告，對八類妨害疫情防控違法犯罪行為將依法予以嚴厲打擊：

一、來自境外、國內疫情中高風險地區人員、新冠肺炎感染者、疑似感染者以及被確定為密接者或次密接者，不報、瞞報、謊報病情、旅居史、接觸史、行蹤軌跡等涉疫資訊，不配合跟蹤隨訪、檢疫排查、隔離觀察、流行病學調查，妨害疫情防控工作的。

二、進出車站、機場、醫院、商場等人員密集場所以及採取封閉式管理措施的社區（村）、企事業單位等重點地區，不按規定佩戴口罩且不聽勸阻的，拒不執行人員登記、身份核查、體溫檢測、健康碼查驗、車輛檢查等疫情防控措施的。

三、新冠肺炎感染者、疑似感染者以及被確定為密接者或次密接者，拒絕隔離治療或隔離期未滿擅自脫離隔離治療的；被確定為密接者或次密接者的共同工作和生活人員，拒不配合所在單位和社區（村）閉環管理防控措施的。

四、偽造、變造、買賣核酸檢測證明等證明文件，或者買賣、使用偽造、變造的核酸檢測證明等證明文件的。

五、編造涉疫虛假資訊，在資訊網路或其他媒體上傳播，或者明知是涉疫虛假資訊，故意在資訊網路或其他媒體上傳播，擾亂社會秩序的。

六、擾亂醫療、防疫工作秩序，侵犯醫務人員、防疫工作人員人身安全，故意損毀醫療、防疫財產及設施的。

七、假借疫情防控名義，實施詐騙、敲詐勒索，或冒充國家機關工作人員、醫務人員以及其他虛假身份招搖撞騙的。

八、拒不執行人民政府發布的有關進出境、進出京等疫情防控的決定、命令，或實施其他違法犯罪行為，擾亂社會秩序和疫情防控工作。