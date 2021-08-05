第5輪疫苗接種 新北11、12日預計施打9萬人 16:092021/08/05 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第5輪疫苗接種，新北11、12日預計施打9萬人。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第5輪公費疫苗今至7日中午12點開放民眾上網預約接種，新北市副市長劉和然今表示，符合資格並登記在新北施打的有9萬多人，預計11日、12日接種，接種地點包括38家合約醫院、29家衛生所、311家合約診所及29處接種站。 可預約接種對象為已接種第一劑莫德納，第一類到三類對象、孕婦可接種第二劑；及7月19日前已願意登記莫德納，且為65歲長者及55歲以上第九類對象，可接種第一劑。 第5輪莫德納預約開跑4小時 逾6成名額被搶光 苗栗恢復打疫苗 8月7日前趕快預約 #接種 #接種第 #第5輪 #新北 #12日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種專案完成 桃園8月覆蓋率達4成 04:102021/08/05 地方新聞 英格蘭單日病歿新高 蘇格蘭9日解封 04:102021/08/05 話題觀察 新北施打疫苗死亡增1例 66歲男性接種14日後死亡 15:572021/08/05 生活 桃園新增1確診 阿嬤被確診者拜訪染疫 15:592021/08/05 生活 紫南宮捐血量全國第1名 捐血就送招財錢母 09:302021/08/05 寶島 日本皇室無特權 真子公主接種首劑疫苗 15:072021/08/05 國際 時論廣場》強制疫苗接種 侵害人民自主權（翁曉玲） 19:062021/08/05 時論廣場 《航運股》長榮航第2季轉盈 每股盈餘0.03元 08:032021/08/05 財經 新冠撞流感！年底前恐一直打疫苗 醫曝接種規定 11:072021/08/05 生活 美國擬鬆綁接種兩劑疫苗者入境 陳時中：台灣不跟進 14:582021/08/05 生活 澳門全民檢測27萬人已採樣 部分接種點暫停打疫苗 12:362021/08/05 兩岸 生活熱門新聞 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 危機還沒解除？盧碧未來2路徑曝 恐回馬槍東折侵台 - 生活 三級警戒台灣防疫表現如何？民調結果出爐這選項一面倒 - 生活 雞蛋別再放冰箱門邊 北農曝最佳保鮮術：多數人都做錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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