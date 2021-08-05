第5輪公費疫苗今至7日中午12點開放民眾上網預約接種，新北市副市長劉和然今表示，符合資格並登記在新北施打的有9萬多人，預計11日、12日接種，接種地點包括38家合約醫院、29家衛生所、311家合約診所及29處接種站。

可預約接種對象為已接種第一劑莫德納，第一類到三類對象、孕婦可接種第二劑；及7月19日前已願意登記莫德納，且為65歲長者及55歲以上第九類對象，可接種第一劑。