台中市長盧市長宣布提高台中市運動選手獎勵金，市議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤與邱素貞等人質詢時表示，盧市長只是錦上添花而已，建議未來獎勵金應法制化，修改體育奬勵金要點，編列預算支出，不是市長個人隨意加碼。

市議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤、邱素貞等人，5日於教育文化業務質詢時表示，東京奧運，台中市的楊勇緯奪下銀牌，本來是獎勵金9萬元，盧市長加碼提升到200萬元，議員們認為，蹭熱度很容易，盧市長只錦上添花而已，但基層的培訓經費一樣嚴重不足。

陳淑華指出，三級培訓，在學校端要個運動設施難上加難，設備壞掉了就教練、學生、學校修修補補，很克難在用，訓練環境不好，怎麼留住人才？怎麼讓人才出頭？三級的培訓經費，陳淑華要求比照增加20倍，否則台中市將面臨人才流失的問題。

多數學校在栽培選手過程中，幾乎都會遇到場地老舊、器材裝備缺乏等經費問題，但校方在爭取經費時，卻困難重重，不僅影響了訓練的成效，更增加了運動傷害的風險。陳淑華說，盧市府若有心重視體育發展，那麼對於基層體育培訓的投入，是否也該比照獎金發放，提高20倍？

例如協和國小女子競技體操隊，體操器具用了2、30年，直到林前市長才編經費更新。台中市最強的國中女籃漢口國中的女籃球隊訓練場地的地板用了26年，直到楊局長撥款修復。這都是器具、場地壞到真的沒辦法使用才換。學生既不能獲得優質訓練環境，更暴露在運動傷害下。

陳淑華要求盧市府在高調加碼奪牌獎金的同時，務必同等重視對基層訓練環境，以及選手與教練待遇的提升。

市議員謝明源、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華強調，國際運動比賽獲獎牌不容易，除了未來獎勵金應法制化，修改體育奬勵金要點，編列預算支出外，台中市的培訓補助金，每人每月只有12000元，居六都最後一名，議員們也建議提高運動員每月的培訓補助金，甚至教練費也要補助加碼，無後顧之憂才能能培養出傑出的國手。