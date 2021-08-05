與對的人結婚，天天都是情人節，若不想嫁錯人，就要在婚前三思、睜亮眼睛，搜狐網命理專欄指出，摩羯座、天秤座、金牛座的女性擇偶眼光最犀利又精準，即使陷入熱戀，也會以理性思維考慮未來，只挑選可靠成熟的人交往，自然容易獲得美滿的婚姻。

▍1.摩羯座

即使在熱戀期被愛沖昏頭腦，摩羯女也會以最快速度清醒過來，回歸理性思考，不會長時間為愛癡狂。摩羯女性格悲觀，對於感情會顧慮得比較多，加上眼光很挑剔，她們喜歡提前規劃未來，因此她們挑的另一半大多是個性穩重可靠的人，若對方不夠成熟，就會讓摩羯女覺得無望。

▍2.天秤座

天秤女看起來天真可愛，實際上卻是理智又現實的人，她們個性謹慎，很明白「戀愛是戀愛，結婚是結婚」的道理，所以在擇偶時，比起讓自己心動的，她們更傾向選擇適合當老公的對象交往。唯有足夠成熟、值得依賴的男人才能讓天秤女放心，進而產生想進入婚姻的打算。

▍3.金牛座

金牛女是很務實能幹的女人，喜歡靠自己的能力創造幸福，她們雖然很在乎雙方感情，卻能愛得理智，不會一時衝動就走入婚姻，因為她們沒辦法拋開現實去追求愛情。金牛女很注重另一半的性格，她們自身能力優秀，因此也喜歡上進積極的人，即使一時沒錢，她們也願意陪著對方一起吃苦奮鬥，甚至當個賢內助，主動打理生活中的一切，讓伴侶無後顧之憂地打拚夢想。