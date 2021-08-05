南韓天團EXO成員Xiumin（金珉錫，김민석）近期參與音樂劇演出，原先接受PCR檢測呈現陰性，但昨（4）日身體出現不適，再度檢測後今（5）日收到新冠肺炎確診消息；Xiumin所屬經紀公司SM娛樂聲明中表示，EXO其他成員和相關工作人員已接受檢測，且馬上居家隔離，等待結果。

根據SM娛樂今日發出聲明中得知，旗下男團EXO成員Xiumin最近有音樂劇的工作，在7月29日有先接受PCR檢測，收到陰性結果，變繼續投入音樂劇準備工作中；沒想到昨日Xiumin身體出現疑似新冠肺炎不適症狀，於是又接受一次PCR檢測，今日收到確診新冠的通知。

EXO成員Xiumin今（5）日驚傳確診新冠肺炎。(圖/ 摘自EXO Xiumin IG)

而EXO其他成員和有跟Xiumin接觸的相關工作人員都立刻接受檢測，也馬上進行居家隔離，等待檢測結果出爐；SM娛樂也強調會遵照南韓防疫政策，Xiumin原本行程全部中斷，連音樂劇的演出者和工作人員也都隨即被安排檢測，但也向粉絲承諾，「會盡全力恢復旗下藝人健康，讓大家擔心感到抱歉，目前會以藝人和工作人員的健康安全為優先」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。