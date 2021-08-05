社群交友網站經常充斥帥哥、美女照片，引誘青少年交友，甚至遊說拍私密照、進行裸體視訊，高市警局婦幼隊為保障兒少上網安全，暑期青春專案期間推出不拍、不傳、不提供及勇敢說不的「4不」原則，並在臉書粉絲專頁辦桌遊抽獎活動，提醒少男少女勿落入假情人陷阱。

高市警局婦幼隊表示，花樣年華的少男少女對愛情有憧憬，隨著網路普及，充斥各式主打愛情約會的交友軟體App，帥哥正妹的照片易讓少年少女誤以為愛情找上門，掉入甜蜜漩渦；以假身分扮演情人的另一方，會誘騙無知的少男少女拍下私密照或進行裸體視訊，以滿足自己私慾，甚至有歹徒會利用個資以及獲取的裸照當把柄為要脅，藉以取得更多不法的利益。

高市婦幼警察隊隊長林鑫宏提醒，兒少在網路交友時，務必遵守「四不」守則：「不」拍、「不」傳私密照、裸體視訊或進行視訊性愛，以及「不」提供過多資料給網友，若心中有疑惑就勇敢說「不」。

為保障兒少上網安全，高市婦幼隊也結合暑期青春專案宣導，於臉書粉絲專頁舉辦桌遊抽獎活動，自8月6日晚間8時起至8月11日零時止，在活動期間內完成粉絲團公布的任務，即有機會獲得真空包裝機、迷你冰淇淋機、琺瑯保存容器等獎品。