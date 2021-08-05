為培育符合產業界真正需求的人才，國立勤益科技大學博士班即日起更名為「前瞻電資科技研究所」，校長陳文淵強調，盼藉此達到優先布局，同時結合學校優勢，培養務實優先且技術導向的高階人才，也象徵勤益在「協助產業人才升級」邁入新的里程碑。

前瞻研究所所長陳鴻誠指出，為更配合產業界需求，此所規畫將產業界研發實作的部分改為機動性運作模式，由產業代表與學界代表組成產業諮詢委員會，並決定未來1至3年的產業議題，並徵選學生參與，學生們並須於3、4年級時赴企業進行實作研發並完成論文。

陳鴻誠強調，這種做法可以幫助學生了解實務需求、如何將理論基礎應用至解決實際問題，也保有實做研發的時間彈性，可進行更深化的研究。他舉例，前瞻所教授林正乾團隊與能海電能合作，完成電力調節系統、汰役鋰離子電池的儲能貨櫃與網站式介面遠端設定監控的能源管理系統。

此外，前瞻所教授姚宇桐團隊領軍的高功率密度直流對直流轉換器、交換式轉換器之電磁相容研究及馬達驅動器電源模組開發，都是藉由這樣的產學互動模式完成，博士生可在研發模式時就提前與產業界合作，完成學業時能立即投入業界。

陳鴻誠強調，跨領域人才正當紅，這也是世界潮流，傳統產業導入人工智慧、行動通訊、大數據分析等新科技，人才的需求也在轉型。陳文淵則期盼，選擇在產業轉型的浪潮中，前瞻所積極整合校內資源、突破傳統學習架構，盼引領產業升級。