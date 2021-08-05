5日，印尼第2季GDP(經濟成長率)數字終於甩開衰退頹勢，並創17年來最佳單季成長。不過先別高興太早，因為新冠疫情仍在當地肆虐，因此2021下半年景氣前景還是堪慮的。

根據印尼官方最新資料，這個東南亞最大經濟體在4月至6月期間，GDP年增率達7.07%，是5季以來首次成長。第2季經濟成長大躍進，也比市場預估值6.57%要來得牆，且創2004年第4季以來最高。

同時，第1季經修正後，衰退程度為0.71%。

高達56%成長幅度的出口、消費回升、投資反彈以及政府支出增加，都是造就印尼Q2的GDP大好原因。不過，印尼政府也承認，不能忽略掉2020年同期比較基數較低的關係。

季與季相比，非季節性因素調整後，上季GDP增3.31%，優於預期的2.94%。

不過，現實中印尼正在跟新冠病毒苦戰。因自7月以來，政府實施的嚴格社交禁令，外界並不看好2021年接下來的景氣表現。因此，印尼第3季GDP有專家認為，將會減少0.6%至3.5%。

至於2021全年GDP，目前看來最多不會超過3.7%。之前，市場曾樂觀地預估2021年GDP應可達4.5%。不過現在看來，2021經濟成長幾乎是完全無法回到疫前水準。

同時，印尼央行也已將2021全年預估值，從原先4.1%至5.1%，下修至3.5%至4.3%範圍，略低於當地政府其它部門所預測的3.7%至4.5%之間。