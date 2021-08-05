《國際產業》特斯拉董座賣股 入帳2200萬美元 16:162021/08/05 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據向美國證券交易委員會 （SEC）提交的文件，電動車大廠特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）在行使了股票選擇權後，出售價值超過2200萬美元的特斯拉股票。 根據周三提交的文件，丹賀姆在8月2日的交易中，以介於每股703美元～726.20美元的加權平均價格出售31,250股特斯拉股票。 丹賀姆在2014年以獨立董事身份加入特斯拉董事會，並於2018年從執行長馬斯克手中接下董事長執位，以達成美國證券交易委員會 要馬斯克卸任的要求。 散裝船運夯 日均租飆3萬美元 歐美日車廠示警晶片缺到明年 #丹賀姆 #特斯拉 #萬美 #美國證券交易委員會 #董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》陸股刮颱風 趁機撿便宜 10:192021/08/05 財經 Q2財報績優股 掀慶祝行情 04:102021/08/05 財經要聞 1分鐘讀財經》陸廠魔手伸進蘋果iPhone 13 台廠小心了 08:252021/08/05 財經 美國偕印尼 捍衛南海航行自由 04:102021/08/05 話題觀察 《國際產業》歐美賣翻 愛迪達上修財測 15:422021/08/05 財經 《國際產業》獲利創新高＋上修財測 通用仍暴跌近9％ 15:082021/08/05 財經 《電纜股》艾美特-KY董座回台追料 H2拚轉盈 12:182021/08/05 財經 糖協違法捐助數百萬資金 前董事長張有惠100萬交保 07:442021/08/05 社會 外資力捧 電子股重返主流 04:102021/08/05 財經要聞 美媒：未進中方島嶼12浬內 英在南海屈服北京 12:592021/08/05 國際 疫情爆發違法生產口罩搶錢 3個月狂賣239萬片撈810萬 15:322021/08/05 社會 財經熱門新聞 他想解約100萬儲蓄險All in這檔 內行驚喊：別傻了 就快躺著賺 - 財經 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 台股成交量恐怖龜縮30％ 老手爆熱錢逃命原因 - 財經 貨櫃三雄又殺 億元教授爆：玩完了 1數字驚現大敗筆 - 財經 愛女現身 成股東會嬌點 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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