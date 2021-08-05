根據向美國證券交易委員會 （SEC）提交的文件，電動車大廠特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）在行使了股票選擇權後，出售價值超過2200萬美元的特斯拉股票。

根據周三提交的文件，丹賀姆在8月2日的交易中，以介於每股703美元～726.20美元的加權平均價格出售31,250股特斯拉股票。

丹賀姆在2014年以獨立董事身份加入特斯拉董事會，並於2018年從執行長馬斯克手中接下董事長執位，以達成美國證券交易委員會 要馬斯克卸任的要求。