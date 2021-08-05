MEMS麥克風廠鈺太(6679)今(5)日舉辦法人說明會，鈺太4產品領域在明年持續看好，且隨著D-mic(數位麥克風)的需求大量提升，將對鈺太營運帶來明顯貢獻，鈺太預計PC明年營收將成長25~30%，IoT/智慧電視、穿戴/TWS產品出貨會成長40%~50%。產能部分，鈺太明年產能已經確定，遠大於實際需求，故不會有問題。

鈺太表示，儘管隨著疫情趨緩，居家辦公需求降低將減弱PC需求，但鈺太透過技術的提升，在PC領域還是會有健康的成長。研調機構預計明年PC市場出貨預估衰退7~9%，鈺太看好，明年在PC市場占有率會從48%提升到60%，故在量方面年成長約4~5%，營收成長則落在25~30%。

鈺太表示，穿戴/TWS等均採用大量的數位麥克風，以往TWS只需要兩顆A-mic，但在導入ANC(自動降噪)下，TWS單邊就需要3顆麥克風，可能是2顆D-mic+ 1顆A-mic或是2顆A-mic+1顆D-mic。在穿戴部分，鈺太也針對廠商推出低功耗數位麥克風，下半年已經有品牌進入量產，整體來說，鈺太預計穿戴、TWS明年預計整體會再成長40%~50%。

鈺太表示，IoT/智慧電視產品部分，鈺太目前再主流品牌滲透率已經達50%、大陸市場更達100%，因為電視產品週期比較長，故成長較慢，今年預計將出貨2400萬顆，明年更上看4000萬，預計IoT、智慧電視產品明年會有40~50%的成長率。

另外，在助/輔聽產品部分，鈺太表示，由於助聽器所使用的MEMS麥克風較高，且鈺太耕耘該市場已經很多年，故儘管出貨量不高，但因為利潤很高，故長線也會有很大的貢獻。

鈺太表示，半導體成本喊漲，以麥克風成本來說，晶圓占比35~40%、材料占比30%、封測占比20%，面對晶圓成本的漲價，鈺太透過ASIC(客製化晶片)比重的提升，可相互抵消，鈺太目前ASIC占比約3成，整體漲價影響預估落在2~3%，幅度有限，且鈺太今年年中也適度轉嫁予客戶。產能部分明年鈺太產能已經確定，產能遠大於實際需求，故明年不會有任何問題。