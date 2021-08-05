歐股周四徘徊在歷史高點附近。製藥廠Novo Nordisk和西門子的強勁獲利表現，抵銷了礦業股和銀行股的疲軟，銀行股並拖累了英國股市表現。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.88點或0.19%，為469.10點，繼連三漲之後。

丹麥藥廠Novo Nordisk上漲3.1%；該公司今年第三度上調全年財測指引。

德國西門子大漲3.9%；該工業集團今年第三次上調全年獲利預測。

德國線上時尚零售商Zalando大跌7.2%。該公司表示，為了爭取更多客戶的消費，公司過去在行銷上投入較多資金。

愛迪達跌3.6%。愛迪達上調全年財測，但是第二季在中國的銷售大跌。

英國FTSE指數下跌0.1%。高盛下調駿懋銀行(Lloyds)為賣出，股價大跌，拖累銀行股。另外金屬價格的下跌，也拉下礦業股。

其他個別股市多呈現上漲局面。德國DAX指數上漲0.07%；法國CAC指數上漲0.34%；義大利FTSE MIB指數上漲0.12%。