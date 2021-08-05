由於氣動產業需求仍處於向上循環中，亞德客-KY(1590)及氣立(4555)7月營收雖沒能再創史上新高，但年增率都超過25％。亞德客-KY指出，市場需求及市占率均穩健成長，7月營收22.54億元，年增28.42％；氣立7月營收1.94億元，年成長25.72％，僅略低於上月，為史上單月次高。

亞德客-KY7月接單及出貨金額仍高於公司整體產能，來自機床設備、電池行業及汽車行業出貨有較高成長表現；7月出貨金額較6月下降，主要受到大陸部份城市因颱風、水災及疫情管制物流出貨影響。累計今年前7月營收152.22億元，年增48.55％。

氣立表示，在電子產業及自動化設備需求穩定下，目前整體營運維持高檔，過往第3季後將逐漸進入產業傳統淡季，但疫後景氣復甦，帶動整體需求仍比去年暢旺，因此下半年營收有望較去年同期顯著提升。

根據全球汽車資訊調研機構-MarkLines的研究報告指出，近年來電動車市場成長相當快速；中國汽車工業協會（CAAM）也表示，今年1-3月電動車的產量比去年同期成長3.2倍，來到53.3萬輛，銷量部分成長2.8倍，來到51.5萬輛，電動車未來市場相當看好。除了電動車的組裝設備需要用到氣動元件外，電池模組因為電動車的關鍵核心，市場產能需求快速增加，國際許多汽車大廠也積極投入電池模組的開發設計，帶動電池模組產業的發展，因此相關生產設備對於氣動元件的需求自然提升。

此外，再生能源是全球目前積極開發的熱門議題，其中太陽能發電便是各國近年主要擴展項目之一，因應太陽能發電特性開發新型儲能裝置，各國也陸續將新型儲能從商業化初期向規模化發展，進一步帶動太陽能產業。而今年初召開的「2021年太陽能產業鏈供應論壇」中與會者也提到，大陸目前太陽能產業包括矽片、電池片模組、太陽能製造設備等，2020年相關出口額約197.5億美元，多項產品在全球占比分配率約70％～96％，可見其成長性及市場性不容小覷；而當市場積極開拓太陽能相關產品時，相關設備也會大量用到氣動元件，對於氣立也將帶來利多。

氣立表示，由於全球電動車與新能源相關產業發展日趨積極，因此這兩大部分也可望繼智慧工廠後，成為氣立積極開發重點與營運成長的關鍵，為其帶來一波新的營運動能。