金門縣消防局隊員許俊偉、翁明祺在救災、防護任務之餘努力進修，分別錄取中央警察大學防災研究所、消佐班，局長王世祿和同仁送上祝福，期許他們再接再厲，未來在防災救護崗位上，提供金門鄉親更安全的保障。

許俊偉在2015年畢業於警察專科學校32期，目前在金寧消防分隊任職隊員，利用工作餘暇努力自修，今年報考中央警察大學防災研究所，在僅有的3個名額中以第2名錄取。他在2016年9月15日，百年一遇的強颱風莫蘭蒂颱風侵襲金門時，頂著17級強風暴雨支援清除斷裂樹木，隨救護車護送患者送醫，時間長達近7小時。2017年榮獲金門縣政府頒發廉潔楷模獎章；2019年11月30日金城鎮住宅火警搶救，將受困於3樓的民眾安全救出脫離險境；新冠肺炎肆虐期間，主動擔任首梯次載送疑似確診病患勤務，期間共執行13件疑似個案勤務。

許俊偉積極參與各項訓練，取得多項合法證照，從救生員、救助訓、進階激流救生訓、火災搶救進階班、進階救護員到開放水域潛水員都是他熟悉的專業領域。此次繼2019年考取消防設備士後，再錄取警察大學防災所碩士班。

翁明祺則在2008年畢業於警察專科學校25期，從事消防工作逾12年，先後任職台北市消防局、烈嶼消防分隊隊員。他在2019年5月11日貓公石觀景平臺女童墜崖救助勤務中，擔任救助手成功救援女童，深獲各方肯定。此次錄取中央警察大學消佐班第25期第2類，在專業領域上更上一層樓。