新冠疫情警戒第二級，近日中央流行疫情指揮中心表示，游泳池將於訂出防疫指引後開放，與此同時，傳出北市府有意規劃復業「阿公店」。對此，北市議員王鴻薇痛批，開放游泳池，不准健身房洗澡，解禁阿公店又不准酒店營業，要求市府一視同仁，不應大小眼。

王鴻薇指出，疫情趨緩，解禁無可厚非，但解禁標準，讓人匪夷所思，雖然游泳池是中央提出開放，阿公店是台北市提出開放，但過日子的是台北市民，開放邏輯真的很奇怪。

王鴻薇表示，若說阿公店不准性交易，純喝茶聊天，那酒店也是這樣訴求啊，酒店敢說我提供性交易？ 這些健身房會員也很無辜，洗澡拿下口罩的時間可能比游泳還少，卻不能洗澡，這不是邏輯不通？

王鴻薇認為，疫情到了現階段，無論如何，還是安全第一，不論是中央地方標準要協調一致，對於開放範圍辦法，也不該有大小眼或顧此失彼的狀況，畢竟現在是每一個人都在苦撐待變，希望市府單位可以重新檢討。