【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，於今(5)日宣布遊戲中的人氣角色「艾索德」將開放第四支線，這也是《艾爾之光》第一個開放第四支線的角色！為慶祝本次全新改版，官方同步推出四大紀念活動，獎勵內容豐富，讓「艾索德」玩家盡情體驗新支線魅力，同時體驗豐富的改版內容！此外，本次改版後，將推出「噗魯的成長指南」，幫助所有Lv.1至Lv.99的新手玩家，輕鬆完成任務，獲得更多獎勵與資源、敬請把握！

《艾爾之光》艾索德4支線劇情影片

《艾爾之光》艾索德睽違9年全新轉職

《艾爾之光》艾索德4支線職業介紹

《艾爾之光》首度開放第四支線！「艾索德」新職業「GENESIS創世騎士」正式推出！

在本次暑假改版前，《艾爾之光》大多數角色只有三個支線，不同支線代表不同的職業及獨立成長故事線，官方正式宣告，未來將陸續開放各角色第四支線，而打頭陣的角色就是《艾爾之光》中的小隊長「艾索德」！這也是「艾索德」睽違9年推出的全新轉職。

「艾索德」四支線「GENESIS創世騎士」，是為了「艾爾」與「艾里奧斯」而存在的守護騎士，且深信守護「艾爾」是唯一拯救世界的方法，「GENESIS創世騎士」能透過艾爾共鳴，將意志寄託在劍術的訓練中，運用艾爾之劍來審判敵人。在本次開放的第四支線中，玩家可隨著練等，體驗「艾索德」1轉－Root Knight 始源騎士、2轉－Sacred Templar 聖殿騎士、3轉－GENESIS創世騎士的完整故事，融入角色覺醒、奮戰的心路歷程！

「艾索德」第四支線「GENESIS創世騎士」角色介紹： 他，透過「艾爾」所擁有的根源力量，斷罪威脅「艾爾」與世界的所有敵人。為了守護艾爾、世界、同伴，只能選擇放棄一個，但自己的使命似乎還沒有結束，一切都照著命運的安排繼續冒險，並藉由各轉職階段的訓練，完成了被賦予的職責，最終覺醒成為保護艾爾與世界的創世騎士。

《艾爾之光》GENESIS創世騎士

迎接今夏最盛大改版！「艾索德」四大系列活動同步上線！豐富獎勵大放送！

為慶祝改版，官方盛大推出「艾索德」四大系列活動，於活動期間8月5日至8月19日，參加活動即可輕鬆獲得豐富獎勵，包含多種珍貴的道具、服飾，甚至還能獲得超級稀有的「角色擴張券」一張，幫助玩家擴充角色數量上限！以下活動詳情內容，請以官方公告為準。

艾索德四支線更新活動

活動期間與「艾索德」組隊，清除適當等級副本成功守護「艾里奧斯」，就可以藉由「[科保]守護象徵-艾索德」兌換豐富獎勵道具，包含「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」、「[露莉爾]背包擴充券」、「[露莉爾] 賢者的魔法石10個」，及眾多稀有道具。

艾索德的新冒險活動

創建艾索德第四支線角色，進行艾索德第四支線的連續任務，就可獲得有利於成長的各種豐富的道具，包含「[阿利爾]銀河派對-機械耳麥1個(15天)」、「[阿利爾]銀河派對 –極光星光(15天)」、「[阿利爾]銀河派對–糖果玻璃珠(15天)」、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」。

艾索德四支線更新紀念活動

所有Lv.10以上的玩家，在活動期間內累積上線30分鐘，即可獲得超稀有獎勵「[科保]角色欄擴張券」1張。

周末特別活動

8月7日16:00至22:59，累計在線時間，每10分鐘即可獲得一個周末特別禮物，最多可獲得鞋子、手套、下衣、上衣、武器、髮型共六個部位的「[露莉爾]魔法衣櫥票券」。同時，全天有「經驗值兩倍」狂熱活動。8月14日全天有「掉落率兩倍」狂熱活動。

《艾爾之光》改版紀念活動開放

「噗魯的成長指南」上線！輕鬆升級支援豐富獎勵！

為迎接更多玩家加入《艾爾之光》的世界，官方特別推出由「噗魯老師」為Lv.1至Lv.99玩家提供任務指南，讓新手玩家能更快速完成任務，並且可獲得官方特地準備的豐富獎勵，立即加入遊戲展開冒險！