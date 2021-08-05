台北市3日開放餐飲內用，各機關隨即針對轄下場所展開稽查，台北市衛生局5日指出，歷經2天共稽查257家店，共計32家仍有改善空間，包括缺乏員工體溫量測、現場環境消毒及顧客實聯制的紙本紀錄，現已要求店家盡快改善，若2次稽查時仍未修正將依法開罰。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，這些店家雖有遵照市府規範，執行防疫相關作為，但除了做之外，還須有書面紀錄為佳，方便市府確認業者落實與否，未來將這些店家重新稽查，若沒落實勸導項目，才會依傳染病防治法開罰。

台北市前天開放餐飲業可內用，各局處也兵分多路前往各地稽查，目前共有32家不合格。圖非當事店家。（資料照，黃婉婷攝）

陳怡婷指出，開放內用前已公布相關指引，包括入口處必須準備體溫量測、酒精等消毒設備，從業人員每天都要量體溫、做環境清消，並針對廁所重點消毒，顧客除用餐時可脫下口罩外，其餘時間都要戴上，若店內桌與桌之間無法保持1.5公尺，就要利用隔板、屏風等物品隔開。

此外，衛生局表示，台北市今日新增1例本土，分別為3例境外、1例本土，為3男、1女，年齡介於30歲至60多歲。本土案例位於萬華區，目前感染源待釐清，境外則有2例為美國返國、1例自南非來台，市府已進行疫調與匡列相關接觸者，並安排居家隔離、採檢及通知環境清消。

疾管科長張惠美表示，衛生局有針對確診病例進行分析，主要還是以家戶感染和朋友間的接觸為多，呼籲民眾避免和不特定對象聚會，回家戶時盡量分時段用餐，若有疑似症狀和接觸風險，建議到7大醫院的篩檢站採檢。