王品集團今日召開董事會，通過第2季合併營收36.7億元，較去年同期增加5.43％，稅後虧損2.1億元，每股稅後虧損2.82元。雖受台灣疫情升溫干擾，不過王品認為，隨著7月底各縣市餐飲內用解禁，下一季營運有望逐漸回穩。

王品上半年合併營收83.9億元，較去年同期增加30.17％，其中台灣事業群營收51.8億元，年增7.63％；大陸事業群營收32.1億元，年增96.59 ％，也因為Q2虧損擴大，上半年稅後虧損0.7億元，每股稅後虧損0.98元。

王品指出，自5月中疫情急遽升溫，全台三級警戒禁餐飲內用，王品僅能仰賴外帶外送、冷凍食品、電商收入支撐，衝擊台灣事業群業績表現，Q2營收20.7億元，較去年同期減少14.36％。大陸事業群營收16億元，較去年同期大增50.29％，除了有五一連假推升消費需求，大陸疫情持穩也帶動市場穩步復甦。

王品同時公布7月自結營收為10.4億元，月增18.78％、年減25.43％。台灣事業群營收4.8億元，月增31.97％、年減47.18％，衰退幅度較上月收斂，7月27日多數縣市開放餐飲內用，挹注營收回升。大陸事業群營收5.6億元，月增9.31％、年增15.9％。隨著8／3日雙北、宜蘭解禁，全台餐飲內用宣告解封，王品會雙軌並行、同步提供內用與外帶外送服務，期待疫情早日趨緩，餐飲市場早日回溫。