新北市主計處今公布新北7月消費者物價總指數（CPI）為104.41，較上月的104.11漲幅0.29％，較去年同月的102.34漲幅2.02％，以每月消費支出約7萬元的家庭為例，若在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均消費支出會較上年同月增加1416元。

主計處指出，7月份物價較上月上漲，業者反映主因是油料費漲幅3.29％所致，及為力促用戶節電7月住宅用電，全月超過1000度部分按夏季用電費率計費，電費漲幅10.25％，加上肉類需求增加及蔬菜受接連豪雨影響而價揚，分別上漲2.78％及2.11％所致；但成衣服飾折扣促銷，抵銷部分漲幅。

而7月份物價較去年同月上漲，主因油料費及房租分別較上年漲幅26.32％及0.91％，且水費自110年起開徵污水下水道使用費，加上蔬菜、水果及肉類價格亦分別較上年漲幅15.08％、9.25％及8.44％所致；住宅用電因配合政策減少用戶負擔，1000度以下部分採非夏季用電費率，抵銷部分漲幅。