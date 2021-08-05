(17：52更新)國人期待已久的東京奧運空手道項目終在5日開打，帶著中華隊奪牌希望的「小清新」文姿云，也在女子55公斤級預賽登場，首戰文姿云雖以2比5不敵保加利亞女將戈拉諾娃(Ivet Goranova)，接著以5比1擊退伊朗選手巴曼亞爾(Sara Bahmanyar)，最後1場預賽面對土耳其選手厄茲利克(Serap Ozcelik Arapoglu)，文姿云5比4險勝，以預賽2勝1敗戰績闖進晚上的4強戰，提前預告搶到史上首面奧運空手道獎牌。

在女子空手道55公斤級當中，原本有10人參賽，卻因1名選手感染新冠病毒宣告退賽，文姿云被分在只有4名選手的A組，只需打3場預賽搶得前兩名就可晉級最終4強，也就代表獎牌在握(因為空手道沒比銅牌戰，晉級4強至少銅牌)，爭搶每場預賽勝利，對文姿云自然相當重要。

文姿云首場遭遇戈拉諾娃，開賽前兩分鐘雙方都沒取分，來到最後1分01秒，戈拉諾娃先以Yuko(有效)拿到1分，更擁先取優勢，接著側踢拿到Waza-Ari(半勝)2分，文姿云則靠中段踢搶回2分，更提挑戰希望能獲3分，可惜失敗收場，結束前戈拉諾娃再拿2分，終以5比2獲勝。

來到預賽第2戰，文姿云碰上首戰獲勝的巴曼亞爾，面臨不能再輸的龐大壓力，這次文姿云先搶1分，也拿先取優勢，接著她又拿1分，對方提出挑戰宣告失敗，可是隨後巴曼亞爾搶回1分，文姿云也用左拳搶到1分，接著拿到穩住勝利的2分，最後就以5比1搶下重要的一勝。

最後1場預賽碰上厄茲利克，對手一開始先搶1分，取得先取優勢，文姿云提出上段攻擊挑戰成功，也把比數扳成1平，接著文姿云左側踢到中段拿到2分，卻被對方搶到Ippon(一勝)3分超前，文姿云馬上搶回1分扳平，對方挑戰失敗，她趁勝追擊再拿1分領先，最後以5比4險勝。