夏日音樂節-將軍吼活動人潮(歷史照片)

【旅遊經 編輯部報導】

臺南市政府於暑假期間率先推出2場次──「將軍吼音樂節線上演唱會特別企劃」，透過精彩剪輯回顧的方式，讓前幾年曾在將軍吼演出的巨星線上陪大家度過暑假，也為今年的10週年將軍吼音樂節暖身。上周五(7/30)直播推出「怎麼了，我在披星戴月的想你」，當日直播觀看次數超過14萬，直播結束後到8/4統計瀏覽次數也已超過20萬，獲得網友們廣大熱情回響。明(6)日下午6點還有一場「致那年想見你的青春」線上演唱會，也是一小時歷年來精選。

黃偉哲市長表示，今年是將軍吼音樂節第十年，雖然因為疫情關係延期，觀旅局已著手邀請大家都相當喜愛的藝人、針對活動的籌辦與防疫的因應措施規劃中，將會在符合防疫規範的前提與允許下辦理。

北門區-井仔腳瓦盤鹽田(黃俊瑋攝影)

七股區-七股鹽山

將軍區-馬沙溝彩繪村

台南觀旅局郭貞慧局長表示，臺南西濱地區也有很多美麗景點，如北門區的井仔腳瓦盤鹽田、雙春濱海遊憩區；將軍區的馬沙溝彩繪村、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田；七股區的七股鹽山、頂頭額沙洲、國聖港燈塔等等，都非常空曠、風景宜人，值得前往旅遊。除了音樂節外，臺南西部濱海地區農漁資源相當豐富，因此有許多特色農特產，包括北門區農會熱銷「虱目魚」系列產品，如虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚肉鬆等；將軍區農會的牛蒡什麼魚酥、牛蒡香鬆、牛蒡茶等，馬沙溝觀光休閒協會的火燒蝦乾、火燒蝦蛋捲、烏軋糖等；七股區農會的虱目魚罐頭、七股鹽山限定的鹽皂、鹽冰棒、鹽滷豆花等，都非常具有在地特色，也都非常值得至現場品嚐或採買送給親朋好友當伴手禮。

※.臺南將軍吼音樂節 線上演唱會特別企劃 播出資訊：

播出時間：2021/8/06(五)18:00起 致那年想見你的青春

播出平台：

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圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供