中國加速發展核武日益引起各界關注。6月以來，專家在中國西部沙漠地帶已發現超過200座建造中的飛彈發射井。專家示警，北京恐捨棄「最小嚇阻」政策，並在意識到危險逼近時，即發動「預警反擊」。

桑托羅（David Santoro）是美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）主席，有長達15年的美中半官方核談判籌辦經驗。他接受英國金融時報採訪時說，來自中國的核威脅已不是「未來式」，而是「現在進行式」，且中國發展核武的速度正在加快。

核武專家柯達（Matt Korda）及克里斯登森（Hans Kristensen）上週揭露，新疆有一塊面積達800平方公里的飛彈發射井建設基地，是目前「最可觀的中國核軍火庫擴張」。不過，新疆不是唯一例子：兩位專家認為，中國正建造的洲際彈道飛彈（ICBM）發射井數量是現有已啟用發射井總數的10倍。

根據這兩位專家的估算，就興建中的ICBM發射井數量而言，中國已超越俄羅斯既有規模，且達美國的至少一半。

中國1964年成功試爆首枚原子彈，此後對外均採奉行「最小嚇阻」（minimum deterrence）立場，承諾不在滿足反擊侵略所需以外增強核能力，且宣稱絕不會是先發動用核武的那一方。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）的資料，中國擁有約350顆核彈頭。

雖然與美國的5550顆核彈頭相較，中國的似乎是小巫見大巫，但中國的核武相關作為比美國、甚至俄羅斯更不透明。

金融時報指出，美國的飛彈防禦系統、在中國沿岸的偵察行動，以及太空軍力在在讓北京感到被威脅。專家認為，北京正逐漸背離「最小嚇阻」政策，轉而採取「預警即發射」（launch-on-warning）的戒備姿態。這意味只要意識到攻擊逼近，中方就會發動反擊。

同時，共軍正增加可攜式ICBM部署，這將提高敵方的偵測難度。共軍潛艦及彈道飛彈也配備越來越多核彈頭，包括可用於攻擊美國關島的東風-26型彈道飛彈（DF-26）。

北京「清華—卡內基全球政策中心」資深研究員、核政策專家趙通表示，中國的核武擴張日益受地緣政治影響。他指出，中國有個很受歡迎的政策思維，即規模更大的核軍火庫可幫助中國對抗美國的戰略敵意。

趙通分析，中方的思維大略是：俄羅斯在鞏固、增進自己的利益方面寸步不讓，而既然莫斯科因此被「尊敬」，中國若擴大、強化自己的軍火庫，西方勢必也得「尊敬」中國。

金融時報報導，這樣的思維顯然受北京最高層支持。中國國家主席習近平3月曾督促軍方加速建設更強大的戰略嚇阻及聯合作戰系統。中國分析家認為，這是高層至今就增進國家核軍力發展所釋出最明確訊號。