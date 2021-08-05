大陸中央國債登記結算有限責任公司（中央結算公司）4日公佈統計月報顯示，截至7月末，境外機構在該公司的債券託管量達3兆3752億元（人民幣，下同），較6月末增加754億元，增量明顯高於6月的365億元。

7月下旬，人民幣資產一度異動，外資動作引起議論，「人民幣資產不香了」的觀點甚囂塵上。最新資料表明，外資流入中國債市的趨勢不僅沒改，而且勢頭加快。

《中國證券報》報導，研究機構認為，中國經濟發展前景良好，人民幣資產收益具有優勢，加上金融市場持續擴大開放，國際投資者對中國債市參與程度穩步提升，未來仍有很大提升空間。

從中央結算公司資料看，自2018年12月起，境外機構持有的境內債券規模已連續32個月上升，外資增配中國債券已成為長期趨勢。

截至6月末，境外機構持有的中國境內債券已達3.74兆元，前6月累計增加4889億元，這一規模較2020年前6月多出近1700億元。2020年是外資增持中國債券的大年，境外機構全年累計增持1兆670億元。

業內人士普遍認為，國際投資者在中國債市的參與程度還將繼續提升。大陸國家外匯管理局副局長王春英曾闡述四方面理由：中國基本面為外資增持境內債券提供了根本支撐、中國債券市場具有外資增配的發展空間、中國債券的資產收益相對有優勢、人民幣資產呈現一定的避險資產屬性。

王春英表示，目前外資持有中國境內債券占整個債券市場託管總量的3％，外資占比還有較大幅度提升空間。

今年3月底，富時羅素指數公司宣布從10月開始分階段把中國國債納入富時世界國債指數，中國國債在指數中的占比權重將達5.25％。有市場機構預測，按照這個權重，中國的債券市場應該會迎來超過1300億美元的資金流入。

中金公司研究報告認為，境外央行類機構對中國債券的配置需求將持續增加。

截至2020年底，境外央行類投資者持有中國境內債券餘額2637億美元，占全部境外投資者持倉比重的51％。中金公司預計，未來隨著人民幣作為國際儲備貨幣占比的提升，境外央行類配置機構對中國債券的配置需求有望持續穩定增長。