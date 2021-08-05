台北捷運公司5日召開董事會並通過總經理人事案，宣布總經理一職即起由代總經理黃清信接棒。黃對此表示，將以「繼往開來」四字勉勵團隊，未來規畫成立「電商平台」，以「線下車站人流，串聯線上電子商務」的商業模式，力求商業極大化，開創北捷生活事業。

北捷原總經理沈志藏因屆齡退休，今起正式卸下重擔，由黃清信扛大任。黃學資歷豐富，從交通大學土木工程所運輸工程與管理組碩士畢業後，透過捷運特考及高搞進入捷運公司，至今在北捷服務25年，為高運量第一代站長，擁有車站站務管理、企畫行銷、財務規畫等資歷。

北捷表示，黃在任職副總經理期間，就帶領「MIT運輸創新小組」，規畫北捷自有品牌生活事業，包含「Metro Taste」美食、「Metro Holiday」旅遊、「Metro Coupon」購物優惠的3M品牌，還開創「線上付款、捷運車站取餐」新商業模式。

新官上任的黃清信說，捷運有四通八達、連結都會各區域網絡特性，未來將以線下車站人流，串聯線上電商為中心的商業模式，藉由捷運龐大人潮、APP會員日漸成長2大優勢，積極與電商業者尋求合作發展「電商大平台」。

黃表示，未來將帶領團隊邁向生活事業，預計8月中旬就會以充滿北捷風味的的濾掛式咖啡打頭陣，結合電商推出「線上選購，車站取貨」方式，提供民眾最便利的服務。