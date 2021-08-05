在COVID-19疫情影響之下，許多人的生活作息亦隨之而變，越來越多的家長在家上班時，遇到的困擾便是會受到小寶貝們的影響，又不放心讓寶貝們獨自外出遊玩，同時希望他們能在暑假中有所學習，《海底小縱隊學英文》APP的誕生將可同時解決這些問題。有別於傳統式英語教材，《海底小縱隊學英文》APP採用沉浸式母語學習法，專注於2～8歲兒童的EQ英語啟蒙，從小培養孩子對英語的興趣，在潛移默化之中讓孩子們掌握英語能力。

獨家六大學習優勢

《海底小縱隊學英文》APP所擁有的獨家六大學習優勢，可以促使家中寶貝在英語的學習之路上，更加得心應手。

優勢一、小縱隊動畫明星陪讀

《海底小縱隊學英文》APP由全球知名動畫《海底小縱隊》授權，透過這些可愛的動畫主角一起帶領、陪讀，讓小朋友倍感親切，學習上毫無排斥感。

優勢二、AI雙師課堂

超高人氣的動畫明星加上北美真人外籍教師共同進行雙師教學，沉浸式道地美音教學，用鼓勵的方式，讓小朋友自然而然開口對話。每堂課程的學習過程中，老師及動畫明星會先不斷的重複教學單字、片語，爾後便引導小朋友開口說，並透過現代化手機科技的錄音功能，經由AI系統識別小朋友的發音是否正確並立即給予評分，彷彿一對一家教現場教學。

優勢三、正統北美外籍教師

《海底小縱隊學英文》APP師資陣容強大，集結北美和英國等地資深教育顧問，這些老師除了流利道地的英語發音外，同時也專精於兒童教育學習，因此能有效精準的解決全球兒童早期學習英文的難題。

優勢四、科學的學習路徑

學習本身是沒有捷徑，但通過有效率的學習以及獨特重點複習法，能加深小朋友對先前學習課題的印象，不斷重複迴圈，誘發學童們的邏輯學習能力。

優勢五、精美線下輔導教材

APP軟體上的教學影片，搭配上精美繪本、單字卡片、手作物料等輔導教材，更有效強化整體學習效果，並培養孩子們的人格發展與品格教育。

精美教材、環保材質，幫助小寶貝學習英語之路更加得心應手

優勢六、課程分級體系

不同年齡的小朋友，需給予不同程度之教材，避免過難或過易，導致學習成效不彰。家長們可透過APP的分齡、分級制度，以及家中寶貝的學習程度，挑選最合適的進度及課程，針對小朋友的需求，量身訂製學習方針，方能事半功倍。

家長可根據學童程度，安排不同難易度的課程

沉浸式學習法則

在人生成長路上，我們相信「授人以魚，不如授人以漁」，而《海底小縱隊學英文》APP在英語學習之路上，除了給予工具之外，還教會小朋友如何使用工具創造更多的價值與收獲。

近年來許多語言專家紛紛推廣沉浸式教學，認為在無壓力的學習環境之下，可以更有效率學習外語及加深記憶之外，並非傳統硬背、死記的教學法。

重複的聽、說，養成自然而然開口說英語的習慣

《海底小縱隊學英文》的學習模式如同小朋友學習中文一般，透過可愛的動畫明星消除學習時的隔閡障礙，輔以專業師資道地發音，讓小朋友自然而然對英語產生興趣，開啟外語的學習道路。

防疫期間，小朋友的學習之路不能停，《海底小縱隊學英文》APP提供免費上課福利，現在登入APP便可領取免費課程教材，並贈送精美禮品。如此優惠好康，家長們還等什麼？趕快下載《海底小縱隊學英文》APP，與家中寶貝一同體驗沉浸式母語教學的有趣之處！

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