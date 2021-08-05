72歲潘迎紫打輝瑞疫苗 出現3大症狀緊急送醫

新冠肺炎疫情肆虐全球，何時能施打疫苗是所有人關注議題，72歲的潘迎紫近年長期居住在香港，她透露因為敏感體質，曾被醫師告知不建議施打疫苗，但考量到要照顧年邁的母親，還是決定施打疫苗，沒想到竟出現血壓飆升等症狀，立刻被送往醫院就醫，好在目前已無大礙。

潘迎紫透露自己敏感體質的緣故，曾被兩位醫生建議不宜接種疫苗，但擔憂如果母親生病住院，沒打疫苗是不允許進入醫院病房，因此詢問第三位醫生獲得允許後，便決定去施打輝瑞疫苗，未料沒有高血壓的她，打完竟出現血壓飊升、心跳加速、呼吸困難等症狀，由於醫生擔憂她過敏性休克，便立刻打電話叫救護車，趕緊送至醫院就醫。

潘迎紫因為敏感體質，曾被醫生建議不宜接種疫苗。（圖／潘迎紫娃娃微博）

送往醫院檢查時，急症室醫生害怕是疫苗引發急性心肌炎，除了抽血之外，還反覆做了好幾項檢查，確認沒有心肌炎，身體也無大礙之後，才讓她出院回家，經歷過一場生死關頭的她，也趕緊向所有人報平安：「感恩佛菩薩保佑，大家別擔心哦」。

潘迎紫施打疫苗出現不適狀況送醫，目前已無大礙。（圖／潘迎紫娃娃微博）

對此，網友紛紛留言關切：「疫苗的副作用好強！嚇死我了~娃娃姐多保重身體」、「通常疫苗越強，副作用也相對越強，我身邊打AZ的幾乎沒啥副作用」、「疫苗反應還是挺大的，自己要照顧好自己」、「最好是在醫院住幾天，有突發情况随時可以治療，身体不適的話，一定要告訴醫生」。