陸股近期受多重利空因素影響，指數表現大起大落，而隨著指數走勢的上下震盪，市場交投熱烈，滬深兩市近5日成交量均在1.2兆（人民幣，下同）以上，觀察台灣陸股相關ETF交易量同步放大，尤其是陸股槓桿／反向ETF更是明顯，顯示已有愈來愈多國內投資人利用槓桿／反向ETF作為股市操作工具。

「元大滬深300反1」ETF研究團隊表示，陸股近期受到天災及一系列政策風向轉變影響而再起波瀾，包括各地水患災情頻傳、美中貿易爭端升溫，金融消費平台嚴管以及教育產業上市融資禁令等多重利空因素影響，市場投資信心不容樂觀。眼看指數急跌，市場賣壓沉重，政府也不得不出面安撫投資人焦急的情緒，短時間內指數亦出現止穩反彈走勢，投資人的心情也跟著大洗三溫暖，但如能掌握快速變化的市場行情，適時運用陸股相關槓桿／反向ETF，投資人便不受單向交易而侷限，不論市場方向皆有獲利機會。

觀察在台上市的陸股相關ETF，近期成交量均放大，尤其是具有放大指數波動效果的槓桿ETF，及擁有避險性質反向ETF，更是交易熱絡。

「元大滬深300反1」ETF（00638R）在7月23日出現大量買單，成交量逾5千張以上。相反的，當股市跌至波段低點時，搶反彈買單進場，如陸股7月26日重挫，「元大滬深300正2」ETF（00637L）當日成交量便大幅拉升，最高來到12.4萬張。

上述兩檔產品短時間內成交量的成長幅度十分驚人，顯見國內投資人對槓桿／反向產品的操作熟悉度也逐漸增加，更能在行情出現大幅波動的情境下，成為投資人增加投資效率的獨門利器。

「元大滬深300反1」ETF研究團隊指出，現行的眾多利空因素尚需些許的時間與空間消化，指數短時間內大幅波動機會仍在，積極型的投資人可評估自身風險屬性後，透過陸股相關槓桿／反向ETF適度布局，有機會在行情大幅震盪時提高報酬波動。