涉嫌縱火，燒毀美國兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard，LHD-6）的海軍新兵梅斯（Ryan Sawyer Mays）。

美國聯邦搜索狀口供書本周顯示，2020年涉嫌縱火，燒毀兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard，LHD-6）的，是20歲的水兵海軍新兵梅斯（Ryan Sawyer Mays）。

據《海軍時報》（NavyTimes）與美國海軍研究協會新聞（USNI News）4日報導，梅斯曾接受「海豹部隊」（SEAL）特訓，但被刷了下來，一些同艦袍澤說，他「痛恨」海軍。儘管美國海軍在根據軍法舉行初步聽證會前，不願公開嫌犯的身分，但政府檢察官周二要求，公開梅斯的口供書，這樣才能將相關訊息提供給嫌犯的辯護團隊。

Seaman Apprentice Ryan Sawyer Mays 20 became an arson suspect soon after the USS Bonhomme Richard blaze was extinguished four days after it began on July 12 2020. https://t.co/SiIxtxEtIX — Stars and Stripes (@starsandstripes) August 5 2021

相關文件顯示，調查人員發現，在起火處附近有幾個裝著燃料的塑膠瓶。儘管梅斯否認縱火，強調自己遭設計，但目擊者說，2020年7月12日早上，看到有淺膚色的男性穿著連身工作服，戴著口罩，提著金屬桶到車輛甲板區。後來這名水兵告訴調查人員，他在車輛甲板區，也是最初的起火點看到的就是梅斯。

當時「好人理查」號停泊在聖地牙哥海軍基地，快要完成耗資2.49億美元（近70億台幣）的升級與維修，好裝備F-35B隱形戰機。而留守在艦上的有177人，梅斯正是其中之一。