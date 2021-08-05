電子商務公司Etsy第二季業績優於市場預期，但其提出的本季展望顯示這場大流行病引爆的電商榮景可能正在走下坡，受此打擊，Etsy周三盤後股價崩跌近14%，報174.2美元。

在周三一般交易時段，Etsy股價勁揚逾6%，收在202.10美元。

該公司宣布第二季營收年增23.4%，為5.289億美元，雖然高於分析師預估的5.247億美元，但增長力道與最近幾季相比皆大幅放緩，在過去4個季度，該公司每一季的營收都成長1倍。

第二季每股盈餘為68美分，優於分析師預估的63美分。

這樣的業績表現，令人擔心這個由新冠疫情帶動的電子商務熱潮正在消退，因為已接種疫苗的消費者開始減少網購支出，並轉而增加在旅行和其他服務方面的開銷。

上周亞馬遜在發布令人失望的營收和財測後股價重挫，亦拖累Etsy、eBay和Wayfair等一票電商股。

Etsy預估本季營收介於5億～5.25億美元，以中位數估算，年增率為13.5%，不僅落後分析師預估的5.275億美元，且與第二季相比，增長力道進一步放緩。