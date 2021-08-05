保瑞(6472)宣布與Kyowa簽訂委託生產合作案，將利用保瑞旗下益邦製藥竹南廠的生產技術優勢，協助Kyowa進行該品項的試製與量產上市，並期透過本案，開拓更多亞洲區域市場的合作機會。

保瑞表示，本案將利用保瑞國際化高生產品質規格之竹南廠，包含首先提供日本Kyowa查驗登記生產批次，待產品通過臨床生體相等性試驗及完成日本PMDA查驗登記核准後，後續將提供市售批次生產，供應日本市場。此合作案將增加台灣藥業於國際市場的能見度，也是保瑞竹南廠重要的里程碑，未來除了主力歐美市場，保瑞也將透過利基技術，成為亞洲區域客戶最佳的合作夥伴。

保瑞藥業具備豐富的國際委託研發暨生產服務(CDMO)經驗，旗下益邦竹南廠更是通過台灣食品藥物管理署(TFDA)、英國藥品和治療產品監管局(MHRA)及美國FDA等國際認證的GMP生產基地，擁有高門檻的技術優勢以及高規格的生產規模與品質系統，能為客戶提供更靈活及客製化的解決方案。